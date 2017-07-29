Прокуратура допросила экс-замглавы АП Януковича Чмыря

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Суббота, 29 июля 2017, 00:34

Сотрудники прокуратуры Сумской области допросили экс-заместителя администрации бывшего президента Виктора Януковича, нынешнего депутата Сумского облсовета Юрия Чмыря, которого подозревают в сокрытии паспорта, подделке и использовании поддельных официальных документов, а также в декларировании недостоверных сведений.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

"25 июля 2017 года проведен допрос лица в качестве подозреваемого, никаких нареканий на нарушение норм законодательства о вручении подозрения или непризнания статуса подозреваемого со стороны защиты не было", - говорится в сообщении.

"На данный момент ходатайство прокуратуры об избрании подозреваемому меры пресечения в виде личного обязательства Заречным районным судом г. Суммы не удовлетворено. Досудебное расследование продолжается", - отметили в прокутуре.

Ранее Генпрокуратура начала расследование по подозрению в неуплате Чмырем налогов.

Как сообщалось, у Генпрокуратуры есть данные о причастности экс-заместителя главы Администрации президента Юрия Чмыря к силовому разгону участников Евромайдана, но подозрения по этому делу ему пока не выдвинули.

Темы: прокуратура
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