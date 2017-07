Президент США Дональд Трамп сменил главу аппарата Белого дома Райнса Прибуса.

Об этом сообщает Reuters.

Теперь эту должность будет занимать отставной генерал Джон Келли.

"Я рад сообщить вам, что я только что назначил генерала/министра Джона Ф. Келли главой администрации Белого дома. Он великий американец", - написал Трамп в Twitter.

I am pleased to inform you that I have just named General/Secretary John F Kelly as White House Chief of Staff. He is a Great American....

Президент США также поблагодарил Прибуса за службу.

"Я хотел бы поблагодарить Райнса Прибуса за его службу и преданность своей стране. Мы много сделали, и я горжусь им!", - отметил Трамп.

I would like to thank Reince Priebus for his service and dedication to his country. We accomplished a lot together and I am proud of him!