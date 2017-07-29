Лавров Тиллерсону: политика США оказалась в руках "русофобских сил"

Министр иностранных дел РФ в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном 28 июля заявил, что Вашингтон совершил "серию враждебных шагов" в отношении РФ.

Таким образом Лавров прокомментировал закрытие Россией доступа к даче в Серебряном бору для посольства США, передает пресс-служба МИД РФ.

"Лавров подчеркнул, что решение уравнять количество сотрудников американских и российских дипломатических представительств, а также закрыть доступ на два объекта Посольства США вызвано целой серией враждебных шагов Вашингтона", - говорится в сообщении.

По словам Лаврова, "Россия делала все возможное, чтобы выправить отношения" с США.

"Однако последние события показали, что политика США оказалась в руках русофобских сил, толкающих Вашингтон на путь конфронтации. Принятые нами ограниченные и абсолютно адекватные меры - это не ответ по принципу "око за око", а вынужденный шаг, полностью вписывающийся в международную практику и направленный на защиту законных российских интересов в расчете на то, что американская сторона, наконец, задумается о пагубных последствиях своей линии", - отметил он.

Как сообщалось, 28 июля Россия обратилась к США с требованием до 1 сентября сократить свой дипломатический персонал до 455 человек в РФ, и сообщила, что запрещает посольству США пользоваться складскими помещениями в Москве и дачей в Серебряном бору.

Напомним, администрация Барака Обамы 2016 года приказала конфисковать резиденции, которые российские дипломаты использовали для отдыха в США.

Этот шаг был частью американских мер против Москвы за то, что она вмешивалась в президентские выборы в США. Тогда США также выслали 35 российских дипломатов.