Саакашвили рассказал про угрозы от Порошенко

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил об угрозах в свой адрес со стороны президента Украины Петра Порошенко.

Об этом он сообщил в интервью "Украинской правде".

"У меня была двухчасовая встреча с Порошенко в марте этого года на Мальте. Это было два часа угроз и шантажа с его стороны. С тех пор я сталкивался с различными неприятностями, я думаю, что это было его последнее предупреждение", - заявил он.

По словам Саакашвили, Порошенко сам предложил ему встретиться на Мальте.

"Он мне говорил, что я должен остановиться, перестать критиковать, как он говорил, раскачивать Украину, выполнять план Путина… на что я рассмеялся ему в лицо. Я ему сказал, что "план Путина" – это то, что он делает. Потому что он установил стратегический альянс с Ахметовым, держит в парламенте Хомутынника и других барыг, и с ними договаривается. Я считаю, что это – "план Путина" гораздо больше, чем то, что я делаю", - отметил Саакашвили.

Также экс-губернатор заявил, что Порошенко, в случае, если он "успокоится", обещал ему на следующих парламентских выборах фракцию в парламенте и "свою маленькую нишу в украинской политике".

"Второе – он сказал, что если я попытаюсь раскачивать дальше ситуацию и добиваться досрочных выборов, то, во-первых, он готов вводить военное положение. На что я ему сказал, что у него таких сил нет, с чем он вроде бы согласился. Потому он сказал, что даже если мы не введем военное положение, мы будем принимать индивидуальные меры. И так угрожающе на меня посмотрел", - рассказал Саакашвили.

Также по его словам, Порошенко спрашивал, почему он критикует его, а не, например, Тимошенко или Авакова.

"Я сказал, что я критикую всю власть, особенно Авакова, но после того, как он стал полностью контролировать правительство, вся ответственность лежит на нем. Если Тимошенко придет к власти, она станет объектом интереса", - ответил Саакашвили.

Как известно, 26 июля нардепы Радикальной партии заявили, что экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской областной госадминистрации лишили гражданства Украины. Государственная миграционная служба Украины подтвердила лишение Саакашвили гражданства, подтверждение от Администрации президента появилось только в четверг, 27 июля.

Сам Саакашвили накануне улетел в США. Он заявил, что будет добиваться возвращения в Украину.



Ситуацию с гражданством Саакашвили президент Украины до сих пор никак не комментирует.

После отставки с поста главы Одесской ОГА Саакашвили начал развивать в Украине свою партию, 21 июля этого года Министерство юстиции зарегистрировало ее обновленное название – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" ("Движение новых сил Михаила Саакашвили").

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