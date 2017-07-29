Под Севастополем перевернулся сухогруз
В субботу утром в 34 км от берегов Севастополя (оккупированный Крым) в нейтральных водах Черного моря перевернулся сухогруз Anda.
Как сообщили "Интерфаксу" в субботу в Морском спасательно-координационном центре Севастополь, восемь членов экипажа сухогруза спасены, судьба еще одного моряка пока неизвестна.
"Подняли троих, потом еще пятерых", - сказал сотрудник центра.
Отмечается, что шторм мешает проведению операции по спасению экипажа судна.
Тяжелые суда, проходящие мимо, просят подойти к месту происшествия и оказать помощь членам экипажа.
Как рассказал "Интерфаксу" источник, сухогруз шел под флагом Того. Предварительно причиной крушения судна стали сложные метеоусловия.
По информации агентства, экипаж сухогруза состоял из трех граждан Индии и шести граждан Сирии.
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