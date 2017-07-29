Под Севастополем перевернулся сухогруз

1590 просмотров
Суббота, 29 июля 2017, 11:36

В субботу утром в 34 км от берегов Севастополя (оккупированный Крым) в нейтральных водах Черного моря перевернулся сухогруз Anda.

Как сообщили "Интерфаксу" в субботу в Морском спасательно-координационном центре Севастополь, восемь членов экипажа сухогруза спасены, судьба еще одного моряка пока неизвестна.

"Подняли троих, потом еще пятерых", - сказал сотрудник центра.

Отмечается, что шторм мешает проведению операции по спасению экипажа судна.

Тяжелые суда, проходящие мимо, просят подойти к месту происшествия и оказать помощь членам экипажа.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, сухогруз шел под флагом Того. Предварительно причиной крушения судна стали сложные метеоусловия.

По информации агентства, экипаж сухогруза состоял из трех граждан Индии и шести граждан Сирии.

Темы: Крым
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Главные новости дня 28 июля 2017, 21:13
Пять стран присоединились к продленным санкциям ЕС против Крыма 28 июля 2017, 17:11
Крым остался без электричества 28 июля 2017, 15:05
powered by lun.ua
Главные новости
Сутки в зоне АТО прошли без потерь
Киев: на скандальной стройке на "Героев Днепра" погиб рабочий
Саакашвили рассказал об угрозах от Порошенко
Белый дом: Трамп собирается подписать законопроект с санкциями против РФ
Все новости
4 шага

Как оформить помощь на ребенка онлайн

Коррупция – это ...

Как распознать коррупцию и предотвратить ее