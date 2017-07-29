К убийству 16-летнего украинца Чубенко на Донбассе причастны еще двое боевиков

К убийству 16-летнего украинца Степана Чубенко в 2014 году на оккупированном Донбассе причастны трое боевиков, двое из которых - в России, один - в аннексированном Крыму.

Как пишет "Новая газета", к расстрелу несовершеннолетнего школьника в Донецке причастны военнослужащие подразделения "Керчь" Сухомлино­в М.В. (позывной "Буба") и Москалев Ю.А. (позывной "Жора").

"В "ДНР" по личному указанию главы самопровозглашенной республики (Александра) Захарченко, преступление расследовали, вышли на Погодина (Вадим Погодин, позывной "Керчь"), Москалева, Сухомлинова, Москалева даже задержали и допросили. Всех троих обвинили в убийстве, совершенном группой лиц по мотивам идеологической ненависти, суд постановил поместить их под стражу. Но в апреле 2015-го прокуратура "ДНР" сообщила официальным письмом: "Фактическое местонахождение указанных лиц не установлено", - отмечает НГ.

Позже Москалева задержали в "ДНР".

"Он убедил судей в том, что лично не стрелял. Обвиняемый отсидел недолгий срок и сбежал с Донбасса в Чувашию. В Чебоксарах Москалев был арестован по "красной карточке" Интерпола — в международный розыск всех троих убийц Степана подала Украина. Выдачи, в силу неизвестных причин, не произошло, и Жору выпустили на волю" - пишет издание.

Сухомлинов "потерялся" в России вскоре после совершения преступления, и до сих пор о нем ничего неизвестно.

Суд в Торецке над "заочниками" Погодиным, Москалевым и Сухомлиновым 2 года находится в неактивной фазе: "Заседания постоянно отменяют: то судья находится в совещательной комнате по другому делу, то прокурор не приехал, то адвокаты обвиняемых".

"Соратники "Керча" записали несколько видеообращений, в которых заявили, что Погодина ждет суд за то, что он ополченец. С призывом не выдавать "Керча" выступил и бывший министр обороны "ДНР" (один из лидеров боевиков в 2014-м - ред.) Игорь Стрелков (Гиркин). Подключилась и Госдума РФ: депутаты Дмитрий Белик и Сергей Шаргунов заявили, что сделают все возможное, чтобы "защитник Донбасса" не оказался в руках Киева", - пишет НГ.

17 июля Александр Бородай, один из бежавших в РФ бывший глава "ДНР" заявил, что выдача Вадима Погодина Украине не состоится.

На запрос депутата РФ Белика в МВД России сообщили, что в настоящее время Генеральной прокуратурой РФ проводится экстрадиционная проверка по делу Погодина.

Как известно, 20 июня боевик ОРДО Вадим Погодин был задержан на 40 суток в аннексированном Крыму на запрос Украины в Интерпол.

В международный розыск Погодина по линии Интерпола украинская сторона объявила в июле 2015 года.

Погодин разыскивается по представлению следственного отдела Краматорского управления полиции за убийство: ему инкриминируют ряд тяжких преступлений - пытки украинских пленных и убийство 16-летнего футболиста из Краматорска Степана Чубенко.

После совершенных на Донбассе преступлений Погодин бежал в Крым.