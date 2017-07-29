Саакашвили: бизнес-партнеры Порошенко просто живут в АП

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Суббота, 29 июля 2017, 16:29

Глава партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили утверждает, что президент Петр Порошенко большую часть времени решает на рабочем месте свои бизнесовые вопросы.

"Этот человек так и остался банальным торгашом. Я работал в АП и знаю, что большую часть времени Порошенко решает на рабочем месте свои бизнесовые вопросы", - сказал он в интервью "Украинской правде".

"Его инвестбанкир Макар Пасенюк и его бизнес-партнеры, такие как Игорь Кононенко, Олег Гладковский и Александр Грановский в Администрации находятся практически круглосуточно", - утверждает Саакашвили.

По словам политика, у него "сложилось впечатление, что эти люди там просто живут".

Как известно, 26 июля нардепы Радикальной партии заявили, что экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской областной госадминистрации лишили гражданства Украины. Государственная миграционная служба Украины подтвердила лишение Саакашвили гражданства, подтверждение от Администрации президента появилось только в четверг, 27 июля.

Сам Саакашвили накануне улетел в США. Он заявил, что будет добиваться возвращения в Украину.

Ситуацию с гражданством Саакашвили президент Украины до сих пор никак не комментирует.

После отставки с поста главы Одесской ОГА Саакашвили начал развивать в Украине свою партию, 21 июля этого года Министерство юстиции зарегистрировало ее обновленное название – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" ("Движение новых сил Михаила Саакашвили").

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Темы: Саакашвили Порошенко бизнес
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