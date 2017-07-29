Саакашвили: Ахметов - главный мотиватор Порошенко

Олигарх Ринат Ахметов является "главным мотиватором" для президента Петра Порошенко.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил экс-президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА и лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили.

Комментируя вопрос о том, чья роль в процессе лишения Саакашвили гражданства была главнее, Порошенко или главы МВД Арсена Авакова, он отметил: "Я думаю, что главная роль была у Порошенко".

"Он испугался, потому что он больше всего осведомлен о моих возможностях, реально знает, что я могу организовать. Что бы он там ни говорил, что я провалился и так далее, – он знает, что я найду способ организоваться. Это раз. Второе. Ахметов сейчас – главный мотиватор Порошенко. Они друг друга ненавидят, но они очень друг другу нужны. Это уже семейные связи, учитывая программу его супруги", - отметил Саакашвили.

При этом он добавил, что, решения, по его мнению, "всегда единолично принимает Порошенко".

"Но Ахметов был главным мотиватором. Просто он включил в эту комиссию (комиссия по гражданству при президенте) представителя Авакова, чтобы разделить ответственность. Он специально настоял, чтобы представители Авакова это тоже подписали. Это старая советская тактика "троек", политбюро – когда все подписывают какие-то решения", - добавил Саакашвили.

"Он полностью – заложник Ахметова, тех людей, которых они провели в СБУ. Он заложник Яценюка и его группы", - заявил экс-глава Одесской ОГА.

Он также отметил, что в сообщение о лишении его гражданства "сразу поверил".

"По двум причинам: потому что они (власть) обычно используют радикальную фракцию (фракция Радикальной партии, информацию о лишении Саакашвили гражданства первым обнародовал нардеп от РП Игорь Мосийчук). У них же есть привилегии, потому что их использовал Ахметов для объявления таких вещей", - отметил Саакашвили.