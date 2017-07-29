Экс-глава Нацполиции Деканоидзе вернула грузинское гражданство

Экс-глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе вернула грузинское гражданство.

Об этом она сообщила вечером 29 июля в эфире телеканала "112 Украина".

"У меня не было другого гражданства, кроме украинского. Через несколько месяцев после того, как я покинула должность (главы Нацполиции), я подала заявление президенту Грузии и получила повторно грузинское гражданство. Я родилась в Грузии, поэтому по закону это возможно", - отметила Деканоидзе.

"Я беру очень активное участие в грузинской политике после того, как президент Грузии вернул мне гражданство", - добавила она.

Как известно, после назначения главой Нацполиции в Украине Деканоидзе лишили гражданства Грузии, несмотря на норму Закона Украины "О гражданстве", что позволяет работать на госслужбе два года с сохранением двух паспортов.