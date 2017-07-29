Саакашвили: В анкете на получение украинского гражданства не моя подпись

3446 просмотров
Суббота, 29 июля 2017, 22:55

Подпись в копии анкеты на получение украинского гражданства Михеила Саакашвили, которая была ранее обнародована, принадлежит не ему.

Об этом вечером 29 июля заявил сам экс-президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили.

"Я в шоке! Только что посмотрел копию анкеты, опубликованную с подачи Администрации президента один из лидеров его фракции (Владимиром Арьевым - ред). На основании вот этого документа президент лишил меня гражданства. Я с полной ответственностью утверждаю, что это - не моя подпись и не мной заполненная анкета", - заявил Саакашвили.

Он добавил, что требует "немедленно провести графическую экспертизу".

 

"Здесь мы имеем дело с уголовным преступлением", - отметил он и добавил, что "высоко в государственную власть проникли мошенники".

Как известно, 26 июля нардепы Радикальной партии заявили, что экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской областной госадминистрации лишили гражданства Украины.

Госмиграционная служба Украины подтвердила лишение Саакашвили гражданства, подтверждение от Администрации президента появилось только в четверг, 27 июля.

Сам Саакашвили накануне улетел в США. Он заявил, что будет добиваться возвращения в Украину.

Ситуацию с гражданством Саакашвили президент Украины до сих пор никак не комментирует.

Читайте также:

"Михеил Саакашвили: Аваков и Порошенко просто поделили страну между собой"

"Гражданин мира. Почему Порошенко забрал у Саакашвили украинский паспорт"

Темы: Саакашвили гражданство
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Саакашвили: Ахметов - главный мотиватор Порошенко 29 июля 2017, 17:28
Саакашвили: бизнес-партнеры Порошенко просто живут в АП 29 июля 2017, 16:29
Саакашвили: знаю все входы и выходы в Украине 29 июля 2017, 15:27
powered by lun.ua
Главные новости
Саакашвили: В анкете на получение украинского гражданства не моя подпись
Волкова взяли под стражу на 60 суток
Штаб: В зоне АТО 1 военный погиб, 6 получили ранения
СБУ: Информация о причастности Трояна к вымогательству не подтвердилась
Все новости
4 шага

Как оформить помощь на ребенка онлайн

Харе Кришна...

"Рано чи пізно морозиво закінчується". Як живуть кришнаїти в Києві