В РФ заявили об отсутствии позитивной динамики в отношениях с США

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Понедельник, 3 июля 2017, 00:35

В России считают, что позитивной динамики в отношениях с США нет.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью "Известиям".

"Я бы не сказал, что отношения оказались в еще большем кризисе, чем они были на момент ухода администрации Барака Обамы. Но действительно отношения выправляются с огромным трудом. По большому счету мы не добились нужной динамики улучшения", - отметил он.

По словам Рябкова, причиной этого является то, что "влиятельные круги" в США не могут смириться с победой Дональда Трампа на президентских выборах и "используют вопрос об отношениях с Москвой для внутриполитической борьбы".

"Они пытаются ограничить возможности для маневра новой администрации на российском направлении и стремятся создать затруднения для администрации во внутриполитическом поле для продвижения ее повестки дня, которая во многом отличается от представлений противников Трампа о том, как и куда должна двигаться Америка", - считает он.

Темы: Росcия США
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