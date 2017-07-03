В Ровенской области полиция изъяла почти 5 кг янтаря

38 просмотров
Понедельник, 3 июля 2017, 04:44

В городе Дубровица Ровенской области сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль, в котором было 4 кг 700 г янтаря.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"За рулем транспортного средства "Renault Kangoo" находился 21-летний житель села Кривица Дубровицкого района, однако принадлежит оно пассажиру - 19-летнему односельчанину водителя. В ходе общения с правоохранителями пассажир вдруг начал убегать. Полицейские его задержали, после чего осмотрели салон иномарки", - говорится в сообщении.

Янтарь правоохранители изъяли и в дальнейшем отправят его на экспертизу.

По факту хранения имущества, добытого преступным путем, начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 198 УК Украины.

Темы: полиция Ровенская область
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Вирус Petya: Киберполиции дала советы, как восстановить доступ к компьютерам 2 июля 2017, 23:41
Стало известно, кто наживается на махинациях с торгами СЕТАМ 2 июля 2017, 07:25
В Мариуполе начнет работу водная полиция 1 июля 2017, 18:11
powered by lun.ua
Главные новости
Стали известны обязательства Коломойского и Боголюбова по Приватбанку
Вирус Petya: Киберполиции дала советы, как восстановить доступ к компьютерам
Луценко: ГПУ ведет расследование по некоторым министрам
ОБСЕ: Боевики нарушают соглашения, проводят учения с боевой стрельбой
Все новости
Made in Kyiv

Вещи с киевской символикой

Интервью

Художник Евгений Самборский: Искусство – способ делиться энергией