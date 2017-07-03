В зоне АТО найдены боеприпасы и сухпайки производства РФ

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Понедельник, 3 июля 2017, 07:38

Украинские военные обнаружили в зоне проведения АТО боеприпасы, сухпайки и военное снаряжение производства России.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Недавно, во время проведения мероприятий по обследованию и зачистки данной местности (район Каменки) военнослужащими одного из подразделений были обнаружены остатки боеприпасов, сухих пайков, медикаментов и военное снаряжение российского производства", - говорится в сообщении.

В штабе также подчеркнули, что все попытки боевиков "подвинуть линию фронта в районе Каменки потерпели неудачу".

"В настоящее время ситуация полностью контролируется украинскими военными из состава сил Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей", - отметили в штабе.

Темы: АТО Донбасс Росcия
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