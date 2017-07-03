Авдеевке могут вернуть воду в понедельник: ДФС со светом

Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено, ее попытаются запустить в понедельник, 3 июля.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 утра 3 июля электроснабжения Донецкой фильтровальной станции восстановлено. Запуск работы станции планируется начать 3 июля", – сказано в сообщении.

Как известно, 1 июля в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции. Из-за этого город Авдеевка остался без централизованной подачи воды.