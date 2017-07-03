Авдеевке могут вернуть воду в понедельник: ДФС со светом

101 просмотр
Понедельник, 3 июля 2017, 08:22

Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено, ее попытаются запустить в понедельник, 3 июля.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 утра 3 июля электроснабжения Донецкой фильтровальной станции восстановлено. Запуск работы станции планируется начать 3 июля", – сказано в сообщении.

Как известно, 1 июля в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции. Из-за этого город Авдеевка остался без централизованной подачи воды.

Темы: Авдеевка Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Воды в Авдеевке хватит на 4 суток - ГосЧС 2 июля 2017, 20:32
ДФС снова обесточена из-за обстрелов 1 июля 2017, 10:10
Авдеевка почти 2 недели без газа, Александровку подключат к воде 20 июня 2017, 08:51
powered by lun.ua
Главные новости
Хроника 3 июля. Чайный домик Януковича и оппозицию "развели как котят"
Сутки в АТО: 20 обстрелов, двое украинских военных ранены
Стали известны обязательства Коломойского и Боголюбова по Приватбанку
Вирус Petya: Киберполиции дала советы, как восстановить доступ к компьютерам
Все новости
Книга

"Дорога святого Иакова": Отрывок из новой книги Звонки Матияш

Афиша на 30 июня – 2 июля

Atlas Weekend, пикник в саду, Маркес на литфаке...