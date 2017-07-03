ГПУ будет защищать интересы Маркива в Италии – Енин

Задача Генеральной прокуратуры Украины в деле задержанного в Италии военнослужащего Нацгвардии Виталия Маркива, в том, чтобы обеспечить защиту его законных интересов в судебном процессе.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы работаем как с адвокатом Маркива, так и с правоохранителями… Задача защиты Маркива, в которой мы во взаимодействии с СБУ (ведет следствие) и Нацгвардией (где служит Маркив) им помогаем - предоставить доказательства непричастности Маркива к убийству Роккелле", - сказал Енин в понедельник.

Он отметил, что Генпрокуратура Украины со своей стороны внимательно отслеживает, чтобы судебный процесс в Италии был максимально прозрачным, а доказательства обвинения – допустимыми и беспристрастными.

"Наша общая задача - обеспечить защиту законных интересов Маркива в Италии. В этом мы как правоохранители сотрудничаем с защитой Маркива", - рассказал он.

Енин также подтвердил, что утром во вторник, 4 июля, планируется судебное заседание с целью избрания меры пресечения Маркиву.

"Мы активно помогаем адвокату предоставлением информации, которая могла бы усилить их позиции в суде", - сказал замгенпрокурора.

Он также отметил, что у Маркива два адвоката: первый – бесплатно предоставленный Итальянским государством, второй – Раффаелле Делла Валле.

Как известно, полиция Италии арестовала гражданина Украины, заместителя командира взвода батальона оперативного назначения им.Кульчицкого Виталия Маркива по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли в 2014 году в Славянске.

Как заявил замгенпрокурора Украины Евгений Енин, ГПУ обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива или его немедленного освобождения.

Украина расследует уголовное производство по факту гибели гражданина Италии Рокелли и его российского напарника Андрея Миронова.

По данным НГУ, в 2014 году в батальоне им.Кульчицкого, в котором служил Маркив, в наличии не было ни одного миномета, от обстрела из которых и погибли Рокелли и Миронов.

По данным следствия, гибель двух журналистов произошла в результате артобстрела со стороны российско-террористических войск.

Как заявили 2 июля в МВД, против задержанного Маркива свидетельствовал французский журналист, который указал на его возможную причастность к убийству фоторепортера Рокелли.