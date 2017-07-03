В штабе АТО уточнили, где за минувшие сутки ранены 2 бойца

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Понедельник, 3 июля 2017, 13:02

2 июля в зоне проведения антитеррористической операции двое бойцов получили ранения.

Об этом на брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки погибших в рядах украинских войск нет, два военнослужащих получили ранения", - сказал полковник.

По данным штаба АТО, эти санитарные потери силы АТО понесли в результате вражеских обстрелов в Гнутово и Зайцево.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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