В штабе АТО уточнили, где за минувшие сутки ранены 2 бойца

2 июля в зоне проведения антитеррористической операции двое бойцов получили ранения.



Об этом на брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.



"За прошедшие сутки погибших в рядах украинских войск нет, два военнослужащих получили ранения", - сказал полковник.



По данным штаба АТО, эти санитарные потери силы АТО понесли в результате вражеских обстрелов в Гнутово и Зайцево.



Валентина Романенко, УП