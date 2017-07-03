Боевики ранили жителя Марьинки, его оперируют

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Понедельник, 3 июля 2017, 13:51

На Донбассе получил ранения 59-летний житель Марьинки.

Об этом в понедельник сообщил председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

"Сегодня около 10 утра российско-террористические бандформирования ранили 59-летнего жителя Марьинки. Мужчина получил пулевое ранение в спину, рядом с позвоночником", - написал он.

"Сейчас его оперируют в Курахово. Медики характеризуют состояние пациента как средней степени тяжести и надо всю необходимую помощь", - добавил Жебривский.

В то же время, пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook сообщил, что боевики ОРДО раз обстреляли жилые кварталы Марьинки.

Как известно, за минувшие сутки в районе проведения АТО боевики 20 раз обстреляли позиции украинских сил, в результате двое военнослужащих ВСУ получили ранения.

Украинская правда

Темы: Донбасс АТО Жебривский
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