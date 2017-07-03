Холодницкий: Фактов для передачи дела Дейдея в суд нет

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Понедельник, 3 июля 2017, 14:08

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий говорит, что у следствия пока есть только факты для объявления подозрения народному депутату Евгению Дейдею.

Об этом он заявил во время заседания регламентного комитета в понедельник.

"Хватает ли нам фактов для передачи дела в суд? Нет! Дело к передаче в суд не готово, однако для выдвижения подозрения у нас достаточно фактов", - отметил глава САП.

Также прокурор отметил, что народный депутат и его жена не предоставили следствию никаких объяснений.

В свою очередь, генпрокурор Луценко объяснил, что из-за неприкосновенности следствие не может провести экспертизу имущества Дейдея.

"Мы просим снять неприкосновенность, чтобы тебя проверить как простого украинца", - обратился он к присутствующему на заседании подозреваемому депутату.

На вопрос нардепов, для чего именно необходимо прокуратуре снимать неприкосновенность с Дейдея, Холодницкий ответил: "Очная ставка, обыски, изъятие имущества, осмотр имущества".

Сам депутат заявил, что не боится отмены неприкосновенности, но только при условии увольнения первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы.

Кроме того, Дейдей обвинил прокуроров САП в пиаре и непрофессионализме.

Роман Кравец, УП

Темы: неприкосновенность Верховная Рада Антикоррупционная прокуратура
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