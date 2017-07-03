В центре Одессы взорвали автомобиль

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Понедельник, 3 июля 2017, 14:17

В Одессе полиция расследует обстоятельства взрыва легкового автомобиля Toyota Camry.

Об этом в понедельник сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Указывается, что 2 июля 2017 года в 03.34 часов ночи в Приморский отдел полиции в городе Одесса поступило сообщение о том, что на стоянке возле одного из домов по улице Маразлиевской, произошел взрыв легкового автомобиля марки "Toyotа Camry".

 
полиция

На место происшествия выехала следственно оперативная группа Приморского ОП и эксперты взрывотехнического управления ГУНП в Одесской области.

При обследовании было установлено, что взрыв автомобиля произошел от радиоуправляемого самодельного взрывного устройства в пластиковом корпусе.

С места происшествия изъяты все необходимые фрагменты и направлены на проведение соответствующих экспертиз.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

По данным некоторых СМИ, автомобиль принадлежит бывшему одесскому депутату.

Украинская правда

Темы: Одесса криминал полиция
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