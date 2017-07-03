Луценко объяснил, что будет дальше с представлением на Дейдея

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Понедельник, 3 июля 2017, 15:55

Решение регламентного комитета о признании представления ГПУ на снятие неприкосновенности с нардепа Евгения Дейдея необоснованным не дает возможности вынести его на голосование.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в понедельник после заседания профильного комитета парламента.

"Обращаю ваше внимание. Комитет не отклонил наше представление и не поддержал его, потому что это означало бы – и отрицательное, и положительное решение – отправление в зал Верховной Рады. Что сделал комитет? Комитет отправил материалы назад, чтобы не допустить рассмотрения этого вопроса в сессионном зале Верховной Рады", – сказал Луценко.

По словам генпрокурора сейчас был прецедент рассмотрения вопроса незаконного обогащения народного депутата

Генпрокурор считает, что комитет ВР "получил все имеющиеся у следствия доказательства, которые говорят о том, что человек, который с середины 90-х до заполнения декларации прошлого жил на 1,5 миллиона гривен, смог приобрести квартиру и два автомобиля".

По мнению Луценко, отправив назад представление на Дейдея, комитет Верховной Рады подменил собой функции суда.

"Это означает, что происходит сговор для прикрытия возможного незаконного обогащения", – отметил генпрокурор.

Луценко подчеркнул, что следствие будет работать над возвращением представления на привлечение Дейдея к уголовной ответственности

"Что сделаем мы? С большой вероятностью мы продолжим допрашивать заемщика, который дал согласие на прохождение детектора лжи, и сразу после этого представление вновь вернется в Верховную Раду. Других действий мы сделать не в силах, пока депутат остается неприкосновенным".

Луценко также подчеркнул, что заемщик и ключевой свидетель Линчевский меняет свои показания прямо на глазах, а решение комитета играет ему на руку.

"Способ, которым проводится рассмотрение таких вопросов, дал возможность согласовать позиции сторон – того, кто якобы занимал и того, кто якобы получал. В разговорах по телефону заемщик просто смеется и переспрашивает, а сколько же надо показать средств, когда и как предоставленных. Затем на показаниях в НАБУ говорит нечто противоположное, а на комитете ВР вообще отказался давать какие-либо ответы на мои вопросы", – жаловался генпрокурор.

Также Луценко высказал мнение, что рассмотрение представления на привлечение к ответственности следующего депутата станет ключевым.

"Завтрашние события при рассмотрении последующего представления покажут, тенденция ли это", – сказал генпрокурор.

Валентина Романенко, УП

Темы: неприкосновенность Верховная Рада Генпрокуратура Луценко
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