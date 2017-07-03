Стало известно, когда комитет рассмотрит представление на Добкина
Регламентный комитет Верховной Рады планирует рассмотреть представление на снятие неприкосновенности с нардепа Михаила Добкина на следующей неделе.
Об этом и.о. председателя этого комитета Павел Пинзеник сообщил журналистам в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".
"Если правдива информация, предоставленная мне аппаратом Верховной Рады, то Добкин ознакомился с предложением предоставить объяснения и с текстом представления сегодня. Это означает, что начался пятидневный срок, предоставленный ему для соответствующих объяснений", - сказал он.
"У нас будет еще следующая неделя, которая предназначена для работы в пленарном режиме, для того чтобы провести заседание комитета и рассмотреть этот вопрос", - добавил Пинзеник.
В свою очередь на заседании регламентного комитета 3 июля, где рассматривали снятие неприкосновенности с депутата Евгения Дейдея, генпрокурор Юрий Луценко просил Пинзеника рассмотреть вопрос Добкина уже на этой неделе, в пятницу. Комитет с этим предложением не согласился.
Как сообщалось, 30 июня регламентный комитет получил представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа из Оппоблока Михаила Добкина.
Тогда Пинзеник заявил, что вопрос снятия неприкосновенности с Добкина может быть рассмотрен на последней перед каникулами неделе работы Рады – в период с 11 до 14 июля.
21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов - Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата и Максима Полякова. 29 июня он внес аналогичное представление относительно депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.
Представления на первых пятерых народных избранников регламентный комитет решил рассмотреть на заседаниях 3-7 июля.
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