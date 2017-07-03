Гройсман уверяет, что стабильности Приватбанка ничего не угрожает

334 просмотра
Понедельник, 3 июля 2017, 23:02

Премьер Владимир Гройсман утверждает, что стабильности Приватбанка ничего не угрожает.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Стабильности Приватбанка сегодня ничего не угрожает. Он является абсолютно стабильным банком", - сказал Гройсман.

По его словам, аудиторы должны предоставить финальный отчет, после чего будет решение о действиях в  отношении бывших владельцев банка.

Как известно Национальный банк заявил, что бывшие владельцы Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов не выполнили обязательства по реструктуризации кредитов Приватбанка.

Срок добровольной реструктуризации истек 1 июля 2017 года.

21 декабря прошлого года Приватбанк перешел в государственную собственность.

Как известно, в июне Коломойский подал в суд серию исков, направленных против Кабмина НБУ и Приватбанка.

Как сообщалось, после обращения экс-главы правления государственного Приватбанка Александра Шлапака о махинацях в банке накануне национализации, Генпрокуратура, НАБУ и САП начали расследование и арестовали ликвидное имущество Приватбанка и связанных с ним структур.

По стостоянию на середину ноября 2014 года крупнейшими акционерами банка являлись Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов (каждый владел по 36,9781%), а также кипрская Triantal Investments Ltd. (16,2333%).

Читайте также: Тени Приватбанка. Что Коломойский наобещал Кабмину и НБУ и не выполнил.

Украинская правда

Темы: Гройсман Приват
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Гройсман: Пока я премьер, никто не будет смотрящим за Кабмином 26 июня 2017, 12:03
"Самопомич" заявляет, что у Виннице тоже проблемы с мусором 23 июня 2017, 12:04
Зубко встретится во Львове с мэрами, чтобы разобраться с мусором 21 июня 2017, 13:19
powered by lun.ua
Главные новости
Луценко анонсировал представление на депутата, причастного к буровым установкам
Енин: Итальянский журналист Рокелли заехал на Донбасс без разрешения
Россия снова "присвоила" себе крымские экспонаты
Задержан мужчина с паспортом РФ и видео расстрела бойцов ВСУ
Все новости
Фестивальная история

Atlas Weekend в Instagram

Уроки Израиля

Как следует относиться к малому бизнесу