Гройсман уверяет, что стабильности Приватбанка ничего не угрожает

Премьер Владимир Гройсман утверждает, что стабильности Приватбанка ничего не угрожает.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Стабильности Приватбанка сегодня ничего не угрожает. Он является абсолютно стабильным банком", - сказал Гройсман.

По его словам, аудиторы должны предоставить финальный отчет, после чего будет решение о действиях в отношении бывших владельцев банка.

Как известно Национальный банк заявил, что бывшие владельцы Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов не выполнили обязательства по реструктуризации кредитов Приватбанка.

Срок добровольной реструктуризации истек 1 июля 2017 года.

21 декабря прошлого года Приватбанк перешел в государственную собственность.

Как известно, в июне Коломойский подал в суд серию исков, направленных против Кабмина НБУ и Приватбанка.

Как сообщалось, после обращения экс-главы правления государственного Приватбанка Александра Шлапака о махинацях в банке накануне национализации, Генпрокуратура, НАБУ и САП начали расследование и арестовали ликвидное имущество Приватбанка и связанных с ним структур.

По стостоянию на середину ноября 2014 года крупнейшими акционерами банка являлись Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов (каждый владел по 36,9781%), а также кипрская Triantal Investments Ltd. (16,2333%).

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Украинская правда