Правозащитники опубликовали отчет о нарушении прав человека в Крыму

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Воскресенье, 30 июля 2017, 01:19

Крымская правозащитная группа подала очередной мониторинговый обзор о нарушении прав человека в оккупированном Россией украинском Крыму.

Об этом сообщается на странице Группы в facebook.

Мониторинговый Обзор подготовлен Крымской правозащитной группой на основании материала, собранного в мае 2017 года.

Отчет включает в себя информацию о задержаниях и обысках, политически мотивированных уголовных преследованиях, нарушениях права на свободу собраний, свободу слова и выражения мысли.

Таким образом, правозащитники обращают внимание на политически мотивированные уголовные преследования, в том числе  "дело 26 февраля", "дело Хизб ут-Тахрир", "дело украинских диверсантов" и "дело Владимира Балуха", дело крымского журналиста Николая Семены, а также "дело Ильми Умерова" и "дело Сулеймана Кадырова".

Отдельно отмечается, что 25 мая впервые после аннексии оккупанты принудительно призвали и показательно отправили 30 человек служить в российской армии за пределами полуострова.

Темы: Крым права человека оккупация Росcия
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