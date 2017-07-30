На севере Франции в грузовике нашли 26 мигрантов

На французской границе в грузовике-рефрижераторе были обнаружены 26 мигрантов.

Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

26 мигрантов были обнаружены в грузовике-рефрижераторе в Лон-Плаж на севере Франции. Среди них был двухлетний ребенок, который в сопровождении матери с легкой степенью гипотермии был госпитализирован.

Многие мигранты, которые хотят попасть в Англию, регулярно садятся в грузовики, которых через пролив Ла-Манш переправляет паром.