На севере Франции в грузовике нашли 26 мигрантов

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Воскресенье, 30 июля 2017, 02:42

На французской границе в грузовике-рефрижераторе были обнаружены 26 мигрантов.

Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

26 мигрантов были обнаружены в грузовике-рефрижераторе в Лон-Плаж на севере Франции. Среди них был двухлетний ребенок, который в сопровождении матери с легкой степенью гипотермии был госпитализирован.

Многие мигранты, которые  хотят попасть в Англию, регулярно садятся в грузовики, которых через пролив Ла-Манш переправляет паром.

Темы: миграция Франция
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