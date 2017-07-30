США требуют экстрадиции из Испании российского хакера

США требуют экстрадиции из Испании Петра Левашова, российского хакера с псевдонимом Peter Severa, который провел почти два десятилетия на передовой российской киберпреступности.

Об этом сообщает Голос Америки.

Сейчас 36-летний Петр Левашов, который, как утверждается, является первопроходцем спама, находится под стражей в Испании, ожидая экстрадиции в США.

Испанский адвокат Левашова Маргарита Репина недавно заявила информагентству Associated Press, что экстрадиция ее клиента в Соединенные Штаты является абсолютно неопределенной.

Жена Левашова, Мария, решительно объявила о невиновности мужа, утверждая, что он больше бизнесмен, чем программист, и каждый раз, когда она замечела его за компьютером, он играл в видеоигры.

"Я верю, что будет установлено, что это все является ошибкой", - сказала она.

В ответ на вопрос о связи Левашова с российским правительством, она сказала: "Я не жена, которая все знает о своем муже".

Напомним, разведка США убеждена, что за кибератаками на системы электронной переписки лиц и учреждений в США, включая взломы электронных ящиков политических организаций, стоит правительство России.