Иран заявил о провокационных действиях авианосца США в Персидском заливе
Иранская революционная гвардия (ИРГ) заявила, что корабли ВМС США приблизились к ее судам в Персидском заливе и запустили сигнальные ракеты.
Об этом пишет Reuters.
Американский авианосец Nimitz и сопровождающий его корабль направили вертолет в сторону иранской нефтегазовой платформы, патрулирование вод вокруг которой осуществляли иранские корабли, заявили в ИРГ.
"Американцы совершили провокационный и непрофессиональный шаг, выпустив предупредительные и сигнальные ракеты по судах ...", - утверждают иранцы.
"Воины ислама, не обращая внимания на это нетрадиционное и необычное поведение со стороны американских судов, продолжили свою миссию в районе и авианосец и сопровождающий линкор покинули его", - говорится в заявлении.
В свою очередь, в военном ведомстве США заявили, что вертолёт ВМС США видел несколько кораблей ИРГ, приближающихся к силам США с высокой скоростью, и запустил сигнальные ракеты после того, как он не смог установить связь с лодками.
В заявлении говорится, что взаимодействие было "безопасным и профессиональным".
Это уже второй подобный инцидент между иранскими и американскими военными в Персидском заливе за последнюю неделю. Как сообщалось, 25 июля корабль ВМС США открыл предупредительный огонь по иранскому судну после того, как оно подошло на дистанцию 137 метров.
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