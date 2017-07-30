В Германии в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека

В результате стрельбы в ночном клубе немецкого города Констанц погибли два человека.

Об этом сообщает Spiegel Online.

До стрельбы дошло около 4.30 утра в воскресенье. На место происшествия были отправлены полицейские и спецназовцы, поскольку сначала было неизвестно количество нападавших.

Посетители клуба после выстрелов в панике покинули здание или спрятались.

В результате стрельбы погибли два человека, в том числе 34-летний нападавший. Он получил несовместимые с жизнью ранения во время перестрелки с полицией и скончался в больнице.

Ранения также получил один из полицейских. Кроме него, тяжело ранены были еще двое людей.

Следствие считает, что нападавший действовал самостоятельно. Его мотивы пока неизвестны, следствие по делу продолжается.

Напомним, в пятницу преступник, вооруженный кухонным ножом, напал в супермаркете Гамбурга на 50-летнего мужчину, который скончался на месте преступления. После этого он выбежал на улицу и ранил еще нескольких человек.

Европейская правда