Арьев: гражданство Саакашвили было дано на основании фальшивых документов?

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Воскресенье, 30 июля 2017, 11:47

Народный депутат Владимир Арьев предполагает, что гражданство Саакашвили было предоставлено на основании фальшивых документов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в ответ на заявление Саакашвили о том, что в опубликованной Арьевым анкете стоит не его подпись.

"Но именно эта анкета содержится в деле Миграционной службы, на основании которой было предоставлено гражданство. Я начал интересоваться. Оказалось, анкету в Миграционную службу (с которой материалы пошли в АП) в 2015 году готовили и подавали его помощники, а не он сам. Еще задним числом оформляли", - утверждает депутат.

"И если подпись не Саакашвили, то возникает новый, еще более актуальный вопрос - гражданство было предоставлено на основании фальшивых документов? А это уже гораздо серьезнее, чем просто ложь в анкете", - добавил он.

Как сообщалось, в субботу вечером Саакашвили заявил, что подпись в копии анкеты на получение им украинского гражданства, которую ранее обнародовал Владимир Арьев, принадлежит не ему.

Как известно, 26 июля нардепы Радикальной партии заявили, что экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской областной госадминистрации лишили гражданства Украины.

Госмиграционная служба Украины подтвердила лишение Саакашвили гражданства, подтверждение от Администрации президента появилось только в четверг, 27 июля.

Сам Саакашвили накануне улетел в США. Он заявил, что будет добиваться возвращения в Украину.

Ситуацию с гражданством Саакашвили президент Украины до сих пор никак не комментирует.

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Темы: Саакашвили гражданство
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