В Винницкой области таможенника поймали на взятке

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Воскресенье, 30 июля 2017, 15:13

Прокуратурой Винницкой области разоблачен и задержан таможенник при получении 20 тысяч грн неправомерной выгоды.

Как сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, 29 июля в 19.00 задержан на месте происшествия главный государственный инспектор одного из таможенных постов Винницкой таможни главного управления ГФС в Винницкой области, который требовал и получил от лица неправомерную выгоду в сумме 20 тысяч грн, за беспрепятственное перемещение без таможенного оформления товаров коммерческого назначения сверх установленного веса и количества.

Следователями и процессуальными руководителями вручено задержанному сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и готовятся ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и ходатайство об отстранении от должности.

За совершенное уголовное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Темы: Винницкая область таможня взятка
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