Стрельба на турецком курорте Бодрум: 1 погибший, 3 раненых

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Воскресенье, 30 июля 2017, 15:35

Один человек погиб и трое получили ранения в результате вооруженного нападения на ночной клуб турецкого курортного города Бодрум.

Об этом сообщает Hurriyet daily news.

Группа неизвестных злоумышленников атаковала размещенный на пляже клуб в ночь на воскресенье.

В результате стрельбы погиб 22-летний мужчина, еще три человека получили ранения.

На момент нападания в клюбе находились до 400 человек.

Причина нападения на клуб, который начал свою работу в мае, неизвестна.

Раненых отвезли в больницы, расследование обстоятельств нападения продолжается.

Как сообщалось, в результате стрельбы в ночном клубе немецкого города Констанц погибли два человека.

Европейская правда

Темы: Турция
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