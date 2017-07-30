Под Новотошковским было боестолкновение, ВСУ захватили оружие и средства связи боевиков

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Воскресенье, 30 июля 2017, 17:05

В результате боестолкновения возле н.п. Новотошковское (Луганская обл.) украинские бойцы захватили трофейное оружие и средства связи из РФ. 

Об этом 30 июля сообщили в пресс-центре штаба АТО.

По данным штаба, боестолкновение с ДРГ противника произошло 27 июля. В результате столкновения боевики потеряли одного бойца, еще один был ранен. Среди бойцов ВСУ двое получили ранения.

"27 июля в 7:40 утра боевики открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия в направлении позиций защитников Новотошковского. Через 5 минут украинские военные заметили выдвижение ДРГ боевиков численностью до 10 человек в направлении украинского опорного пункта. Было принято решение на открытие огня на поражение" , - говорится в сообщении.

"Враг отступил через 15 минут после начала боестолкновения, оставив на поле боя ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В, пулемет Калашникова и аналоговую радиостанцию "Motorola", - сообщили в штабе.

 
 

Темы: АТО Донбасс Росcия оружие
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