Под Новотошковским было боестолкновение, ВСУ захватили оружие и средства связи боевиков

В результате боестолкновения возле н.п. Новотошковское (Луганская обл.) украинские бойцы захватили трофейное оружие и средства связи из РФ.

Об этом 30 июля сообщили в пресс-центре штаба АТО.

По данным штаба, боестолкновение с ДРГ противника произошло 27 июля. В результате столкновения боевики потеряли одного бойца, еще один был ранен. Среди бойцов ВСУ двое получили ранения.

"27 июля в 7:40 утра боевики открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия в направлении позиций защитников Новотошковского. Через 5 минут украинские военные заметили выдвижение ДРГ боевиков численностью до 10 человек в направлении украинского опорного пункта. Было принято решение на открытие огня на поражение" , - говорится в сообщении.

"Враг отступил через 15 минут после начала боестолкновения, оставив на поле боя ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В, пулемет Калашникова и аналоговую радиостанцию "Motorola", - сообщили в штабе.