Боевики обстреляли силы АТО возле Марьинки, ранен военный

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Воскресенье, 30 июля 2017, 18:46

В воскресенье боевики обстреляли опорный пункт сил АТО в районе Марьинки, один украинский военный получил пулевое ранение.

Об этом 30 июля сообщили в пресс-центре штаба АТО.

По данным штаба, обстрел был осуществлен из стрелкового оружия около 16:00.

"С полуночи до 18:00 противник дважды нарушил перемирие. На Донецком направлении враг из гранатомета бил по укреплениям сил АТО в Зайцево", - сообщили в штабе.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс жертвы
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