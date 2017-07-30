Боевики обстреляли силы АТО возле Марьинки, ранен военный

В воскресенье боевики обстреляли опорный пункт сил АТО в районе Марьинки, один украинский военный получил пулевое ранение.

Об этом 30 июля сообщили в пресс-центре штаба АТО.

По данным штаба, обстрел был осуществлен из стрелкового оружия около 16:00.

"С полуночи до 18:00 противник дважды нарушил перемирие. На Донецком направлении враг из гранатомета бил по укреплениям сил АТО в Зайцево", - сообщили в штабе.

Украинская правда