Путин заявил, что Россию должны покинуть 755 дипломатов США

Россию должны будуть покинуть 755 работников американских дипмиссий.

Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" заявил президент РФ Владимир Путин, пишет Интерфакс.

"Тысяча с лишним сотрудников - дипломатов и технических работников работали и до сих пор еще работают в эти дни в России. 755 должны будут прекратить свою деятельность", - заявил он и добавил, что "это чувствительно".

Как известно, 28 июля Россия обратилась к США с требованием до 1 сентября сократить свой дипломатический персонал до 455 человек в РФ и сообщила, что запрещает посольству США пользоваться складскими помещениями в Москве и дачей в Серебряном бору.