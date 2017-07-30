Путин заявил, что Россию должны покинуть 755 дипломатов США

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Воскресенье, 30 июля 2017, 20:58

Россию должны будуть покинуть  755 работников американских дипмиссий. 

Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" заявил президент РФ Владимир Путин, пишет Интерфакс.

"Тысяча с лишним сотрудников - дипломатов и технических работников работали и до сих пор еще работают в эти дни в России. 755 должны будут прекратить свою деятельность", - заявил он и добавил, что  "это чувствительно".

Как известно, 28 июля Россия обратилась к США с требованием до 1 сентября сократить свой дипломатический персонал до 455 человек в РФ и сообщила, что запрещает посольству США пользоваться складскими помещениями в Москве и дачей в Серебряном бору.

Темы: Росcия США санкции
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