Россияне показали в аннексированном Крыму свое оружие: "Град", "Ураган", С-300

1168 просмотров
Воскресенье, 30 июля 2017, 23:39

30 июля в центре аннексированного Севастополя по случаю Дня Военно-морского флота России военные представили более 20 единиц гусеничной и колесной военной техники, оборудование и оружие. 

Как сообщает "Крым. Реалии", были представлены подвижной береговой противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" с унифицированной самонаводящейся ракетой "Яхонт", передвижная командно-штабная радиостанция, плавающий колесный бронетранспортер, зенитно-ракетный комплекс С-300 "Фаворит" для поражения современных и перспективных самолетов, 122 ммракетно-зенитный комплекс "Град", реактивная система залпового огня "Ураган", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь", зенитно-ракетный комплекс "Оса", заряжающая машину, самоходная артустановка "Гвоздика".

Также  были представлены беспилотные летательные аппараты, водолазное снаряжение, минометные комплексы, оборудование для разминирования, переносные противотанковые комплексы, автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

 

 
 

"Российские военные позволяют детям и взрослым примерить спецформу, посидеть в кабине машин, разобрать и собрать автомат. Рассказывают о возможностях оружия и снаряжения, практике применении его в современных боевых условиях. Здесь же проходит агитация служить России", - отмечает издание.

Темы: Крым Росcия оружие аннексия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Путин подписал закон о курортном сборе в аннексированном Крыму 30 июля 2017, 19:59
Порошенко об Айвазовском: почтим наше наследие 30 июля 2017, 10:23
Правозащитники опубликовали отчет о нарушении прав человека в Крыму 30 июля 2017, 01:19
powered by lun.ua
Главные новости
Вице-президент США: Дестабилизирующие действия РФ в Украине неприемлемы
Путин заявил, что Россию должны покинуть 755 дипломатов США
СБУ: Из плена боевиков освобожден судья Апелляционного суда Луганщины
Боевики обстреляли силы АТО возле Марьинки, ранен военный
Все новости
Книги

"В Галичину": Отрывок из книги Мартина Поллака

Говорю "НЕТ!"

Искусство говорить "НЕТ!". Почему важно отказать вовремя