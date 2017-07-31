Постпред США в ООН потребовала от Китая действий по КНДР

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли потребовала, чтобы Китай начал действовать в отношении Северной Кореи.

Об этом она написала в Twitter.

"Хватит говорить о Северной Корее. Китай знает, что он должен действовать. Япония и Южная Корея должны усилить давление. Это не только проблема США. Она требует международного решения", - заявила Хейли.

Done talking about NKorea.China is aware they must act.Japan & SKorea must inc pressure.Not only a US problem.It will req an intl solution. — Nikki Haley (@nikkihaley) July 30, 2017

Ранее президент США Дональд Трамп выразил свое разочарование из-за бездействия Китая в отношении Северной Кореи.

Как сообщалось, 29 июля Северная Корея сообщила о втором успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты. Отмечается, что она может достичь материковой части США.

Ранее помощник государственного секретаря США по Восточной Азии Сьюзан Торнтон заявила, что в ближайшее время могут быть введены новые санкции, включающие меры против китайских финансовых учреждений, которые сотрудничают с КНДР.