Постпред США в ООН потребовала от Китая действий по КНДР
Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли потребовала, чтобы Китай начал действовать в отношении Северной Кореи.
Об этом она написала в Twitter.
"Хватит говорить о Северной Корее. Китай знает, что он должен действовать. Япония и Южная Корея должны усилить давление. Это не только проблема США. Она требует международного решения", - заявила Хейли.
Done talking about NKorea.China is aware they must act.Japan & SKorea must inc pressure.Not only a US problem.It will req an intl solution.— Nikki Haley (@nikkihaley) July 30, 2017
Ранее президент США Дональд Трамп выразил свое разочарование из-за бездействия Китая в отношении Северной Кореи.
Как сообщалось, 29 июля Северная Корея сообщила о втором успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты. Отмечается, что она может достичь материковой части США.
Ранее помощник государственного секретаря США по Восточной Азии Сьюзан Торнтон заявила, что в ближайшее время могут быть введены новые санкции, включающие меры против китайских финансовых учреждений, которые сотрудничают с КНДР.
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