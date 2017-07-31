Арабские страны согласны на диалог Катаром

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет согласны на диалог с Катаром, если Доха перестанет оказывать поддержку терроризму.

Об этом 30 июля заявил глава МИД Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа во время пресс-конференции по результатам четырехсторонней встречи глав МИД в Манаме, передает DW.

"Четыре страны выражают готовность к диалогу с Катаром при условии, что он проявит искреннее желание прекратить поддержку и финансирование терроризма и экстремизма, отказаться от вмешательства во внутренние дела других стран, и ответить на 13 требований, направленных на укрепление усилий в борьбе с терроризмом ", - заявил он.

Хакерская атака на государственное СМИ Катара Qatar News Agency произошла 24 мая. Тогда хакеры разместили фейковое заявление эмира страны Тамима аль-Тани о намерении отозвать посла из Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна, Кувейта и Египта из-за "напряжения в отношениях Дохи с администрацией Трампа". В еще одном фальсифицированном медиа-материале эмир будто бы одобрительно отозвался об Иране и Израиле, а ХАМАС назвал законным представителем палестинского народа.

Катар опроверг достоверность этих материалов и извинился.

После этого Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн разорвали дипломатические и экономические связи с Катаром. Они также выдвинули список требований Катару, состоящий из 13 пунктов.

В частности от Катара требуют разорвать дипломатические связи с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и закрыть телеканал "Аль-Джазира"

Катар заявлял, что не будет выполнять ультиматум арабских стран.

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