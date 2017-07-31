В Днипре умер один из бойцов, раненых на полигоне в Черкасском
В Днипре 30 июля умер боец Юрий Тищенко, который 20 июля получил тяжелое ранение на полигоне в поселке Черкасское.
Об этом сообщила советник главы Днепропетровской областной госадминистрации Татьяна Губа в Facebook.
28-летний Тищенко умер в больнице имени Мечникова.
"Какая причина привела к такой трагедии? Ждем выводов комиссии", – отметила Губа и выразила соболезнования семье и побратимам погибшего.
20 июля около 8 утра на военном полигоне в пгт Черкасское во время соревнований на лучший танковый экипаж при стрельбах из вооружения танков Т-64Б произошел взрыв инженерного боеприпасы. Тогда ранения получили 8 бойцов 93-й отдельной механизированной бригады.
По предварительным данным, в результате намотки детонирующего шнура от переносной установки разминирования на каток танка сработал взрыватель.
Пять раненых военнослужащих тогда эвакуировали в военный госпиталь с повреждениями средней степени тяжести, еще троих доставили в областную клиническую больницу им. Мечникова в тяжелом состоянии.
Военная прокуратура Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины в тот же день открыла производство по факту ранения военнослужащих ВСУ по ч. 2 ст. 414 УК (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).
В апреле на Чугуевском полигоне во время занятий по боевой подготовке погибли двое военнослужащих 54 отдельной механизированной бригады. Стрельбы шли из БМП-1.
А 10 июля на полигоне "Широкий Лан" в ходе проведения учений погиб десантник.
Алена Рощенко, УП
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