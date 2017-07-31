Поляков прибыл на допрос в ГПУ

Нардеп от фракции "Народный фронт" прибыл в Генеральную прокуратуру для допроса.

Об этом он сообщил в эфире "112 Украина", передают "Українські новини".

"Я пришел в Генеральную прокуратуру, надеюсь, что меня допросят в качестве потерпевшего по тем провокацям, которые осуществляются против меня", - сказал он.

Как утверждает Поляков, ГПУ также должна вызвать на допрос директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника по этому вопросу.

Кроме того, нардеп заявил, что не собирается носить электронный браслет и сдавать загранпаспорта.

Как известно, Поляков является фигурантом дела о незаконной добыче янтаря. Кроме него в "янтарном деле" фигурирует народный депутат Борислав Розенблат. Парламент дал разрешение на привлечение их к ответственности.

Соломенский районный суд Киева избрал для Полякова залог в размере 304 тысячи гривен и обязал носить электронный браслет, а также сдать все загранпаспорта.

22 июля депутата ждали в областном отделении полиции Черкасской области, чтобы надеть на него детектор слежения, но тот не явился, а его адвокаты сказали, что Поляков и не собирается это делать.

27 июля во Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что Поляков снова отказался надевать браслет.

25 июля Поляков внес назначенный судом залог.

28 июля руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что если депутат Максим Поляков не наденет электронный браслет, внесенный им залог взыщут в доход государства, а ему грозит еще одно уголовное дело.