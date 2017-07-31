Порошенко подписал скандальный закон о КС
Президент Петр Порошенко подписал Закон "О Конституционном Суде Украины", который был принят Верховной Радой 13 июля, и против которого выступали правозащитные организации.
Об подписании этого закона говорится на сайте президента.
Порошенко считает, что подписанный документ является составной частью судебной реформы, которая направлена на обеспечение права граждан Украины на справедливый суд.
Президент отметил два принципиальных новшества Закона. "Абсолютно прозрачный конкурсный отбор кандидатов в судьи в Конституционный суд", - подчеркнул Порошенко.
Президент отметил, что каждый будет иметь возможность ознакомиться с тем или иным кандидатом.
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Как известно, правозащитники, в том числе Amnesty International, Харьковская правозащитная группа, Центр информации о правах человека и другие, подписали обращение к Порошенко с призывом не подписывать закон о Конституционном Суде, который предусматривает открытое голосование за кандидатуру омбудсмена.
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