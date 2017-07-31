Порошенко подписал скандальный закон о КС

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Понедельник, 31 июля 2017, 12:25

Президент Петр Порошенко подписал Закон "О Конституционном Суде Украины", который был принят Верховной Радой 13 июля, и против которого выступали правозащитные организации.

Об подписании этого закона говорится на сайте президента.

Порошенко считает, что подписанный документ является составной частью судебной реформы, которая направлена ​​на обеспечение права граждан Украины на справедливый суд.

Президент отметил два принципиальных новшества Закона. "Абсолютно прозрачный конкурсный отбор кандидатов в судьи в Конституционный суд", - подчеркнул Порошенко.

Президент отметил, что каждый будет иметь возможность ознакомиться с тем или иным кандидатом.

дополняется ...

Как известно, правозащитники, в том числе Amnesty International, Харьковская правозащитная группа, Центр информации о правах человека и другие, подписали обращение к Порошенко с призывом не подписывать закон о Конституционном Суде, который предусматривает открытое голосование за кандидатуру омбудсмена.

Темы: КС Конституция Порошенко права человека
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