Порошенко подписал скандальный закон о КС

Президент Петр Порошенко подписал Закон "О Конституционном Суде Украины", который был принят Верховной Радой 13 июля, и против которого выступали правозащитные организации.

Об подписании этого закона говорится на сайте президента.

Порошенко считает, что подписанный документ является составной частью судебной реформы, которая направлена ​​на обеспечение права граждан Украины на справедливый суд.

Президент отметил два принципиальных новшества Закона. "Абсолютно прозрачный конкурсный отбор кандидатов в судьи в Конституционный суд", - подчеркнул Порошенко.

Президент отметил, что каждый будет иметь возможность ознакомиться с тем или иным кандидатом.

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Как известно, правозащитники, в том числе Amnesty International, Харьковская правозащитная группа, Центр информации о правах человека и другие, подписали обращение к Порошенко с призывом не подписывать закон о Конституционном Суде, который предусматривает открытое голосование за кандидатуру омбудсмена.