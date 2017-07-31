Чиновник "Украэроруха" не задекларировал элитные квартиры жены

Первый заместитель директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины Сергей Гомболевский скрыл три смежные квартиры общей площадью 286 кв м.

Его жена Наталья получила свидетельство о праве собственности на жилье в ЖК "Ривер Стоун" в Киеве осенью 2013 года, пишут "Наші гроші" со ссылкой на Единый госреестр прав на недвижимое имущество.

Это две объединенные квартиры общей площадью 202 кв м и одна на 83 кв м рядом в новостройке на Днепровской набережной, 14-б (эксплуатируется с 2012 года).

30 июня этого года Наталья Гомболевская зарегистрировала право собственности на них уже на основании договора дарения.

"Наші гроші"

В декларации Сергея Гомболевского за 2016 эти квартиры не значатся (есть квартира в Киеве на 132,2 кв м, которой он владеет с декабря 2012 года, а также 1200 кв м земли и дом на 205,9 кв м в Воронькове под Киевом, которыми декларант владел еще раньше).

Впрочем, в Едином реестре судебных решений зарегистрировано дело о разделе имущества между Гомболевским и его женой, рассмотрение которой назначено на осень. Из постановления следует, что супруги будут делить квартиры в "Ривер Стоуне".



При этом информации о разводе Гомболевских нет. В декларации за 2016 год Сергей Евгеньевич указал жену Наталью, а ее имущество – нет: ни квартиры на Днепровской набережной (ориентировочная стоимость их на рынке – $ 657 000), ни Toyota Land Cruiser Prado 2008 г.в.



Жена Гомболевского известна как бывший финдиректор государственного аэропорта "Борисполь" и экс-депутат Бориспольского горсовета от БЮТ.



В декларации Гомболевского, кроме супруги, указана дочь Валентина.



По данным "Наші гроші", 30 декабря 2016 года сын чиновника Евгений Гомболевский зарегистрировал право собственности на дом по улице Молодежной в Борисполе общей площадью 222 кв м, а также оформил собственность на землю под ним площадью 0,1 га. Их ему подарил отец.



При этом глава "Украэроруха" по итогам 2016 года задекларировал зарплату в размере 612 тыс. грн, $52 тысячи на банковских счетах и ​​одолженные кому-то $40 тысяч.



Опыт работы Гомболевского на авиационных предприятиях составляет около 20 лет, из них 15 лет он проработал в аэропорту "Борисполь". Гомболевский возглавил "Борисполь" в 2014 году, но продержался на посту 5 месяцев.



В конце 2016 года, когда Гомболевский уже занимал должность первого заместителя руководителя "Украэроруха", это предприятие передало более 400 млн грн. в "Платинум банк", который в начале января 2017 года Нацбанк признал неплатежеспособным.



Алена Рощенко, УП