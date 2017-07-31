ГПУ подозревает министра финансов в уклонении от уплаты налогов

957 просмотров
Понедельник, 31 июля 2017, 13:41

Генеральная прокуратура подозревает министра финансов Александра Данилюка в уклонении от уплаты налогов.

Об этом говорится в определении Печерского райсуда Киева от 18 июля, передают "Українські новини".

Суд поручил сотрудникам Государственной фискальной службы провести проверку министра финансов на предмет соблюдения требований налогового и валютного законодательства за период с 1998 до 2016 года.

Генеральная прокуратура подозревает чиновника в нарушении ч. 1 ст.212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов и сборов).

Соответствующее уголовное производство зарегистрировано 4 июля 2017 года.

По данным ГПУ, Данилюк, возглавляя в 2010-2014 годах координационный центр по внедрению экономических реформ при Администрации президента Виктора Януковича, приобрел жилой дом площадью 290 кв. м стоимостью 2 млн гривен, а также автомобиль БМВ Х5.

Кроме того, в 2014 году Данилюк сделал взнос в размере 519,6 тыс. гривен на счет в Укрсоцбанке.

Вместе с тем, согласно налоговой информации о доходах, за 2010-2014 годы Данилюк получил доход на сумму 556,1 тыс. гривен.

Как сообщалось, часть депутатов комитета по вопросам налоговой и таможенной политики ВР требует от премьер-министра Владимира Гройсмана уволить министра финансов Александра Данилюка.

Напомним, что Верховная Рада назначила Данилюка министром финансов в апреле 2016. Тогда он занимал пост заместителя главы Администрации президента.

Темы: Генпрокуратура Данилюк Минфин налоги
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Луценко подтвердил, что жилье Трояна обыскали 28 июля 2017, 22:51
Помощник чиновника МВД причастен к вымогательству более 1,5 млн грн 28 июля 2017, 14:32
Луценко: Сумма арестованного имущества Клименко и его компаний – 6 млрд 28 июля 2017, 11:01
powered by lun.ua
Главные новости
Суды начали штрафовать владельцев авто на литовских номерах
Порошенко подписал скандальный закон о КС
Артефакты на Почтовой могут похоронить под бетоном
В Днипре умер один из бойцов, раненых на полигоне в Черкасском
Все новости
Такие планы

7 проектов июля, которые изменят Киев в ближайшее время

Книги

"В Галичину": Отрывок из книги Мартина Поллака