В центре Ивано-Франковска обстреляли автомобиль, ранен водитель

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Понедельник, 31 июля 2017, 15:01

В понедельник, около 13:00, на одной из центральных улиц Ивано-Франковска расстреляли автомобиль Audi. Его водителя госпитализировали с ранениями.

Об этом "Укринформу" сообщил пресс-секретарь патрульной полиции Ивано-Франковска Николай Гурак.

По его словам, полиция уже установила личность подозреваемого.

"Подозреваемый в расстреле автомобиля установлен. Он выпустил шесть пуль в водителя другого автомобиля. Сейчас принимаются меры, чтобы задержать подозреваемого", - сообщил Гурак.

Он добавил, что нападающий бросил свой автомобиль в километре от места происшествия и убежал.

Темы: Ивано-Франковск чрезвычайное происшествие
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