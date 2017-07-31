Гройсман: Жуляны и Борисполь могли бы полгода принимать Ryanair

Крупнейший европейский перевозчик Ryanair может временно осуществлять рейсы из аэропортов "Борисполь" или "Киев", пока в Гостомеле будет строиться новый терминал.



Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интерьвю изданию "Деловая столица".



"Сейчас мы нашли выход из ситуации, я тоже хочу, чтобы украинцы летали лоукостерами. Пока будет строиться терминал в "Гостомеле", "Борисполь" или "Жуляны" на временных условиях могут предоставить Ryanair свои услуги", - сказал он.



"Гостомель" имеет четкую задачу - создать терминал, чтобы в пределах полугода быть готовым принимать лоукостеры. При этом не надо забывать о региональных аэропортах. Лоукостеры должны летать и со Львова, и из Харькова, и из Херсона. Это очень важно", - добавил Гройсман.



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