Защита Януковича требует от АП договор Януковича и тогдашней оппозиции

Защита экс-президента Виктора Януковича заявляет, что не может получить от Администрации президента договор с тогдашней оппозицией от 21 февраля 2014 года.

Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

По его словам, адвокатское объединение Aver Lex обратилось в АП с просьбой предоставить копию этого соглашения, а также стенограмму переговоров.

Эта информация, по словам Сердюка, необходима агентству в рамках "дела о государственном перевороте", которая, по словам защиты, была занесена в Единый реестр досудебных расследований.

"Это соглашение - одно из важнейших доказательств во всех делах Виктора Януковича, и мы не исключаем, что оригинал документа был умышленно уничтожен лицами, которые не заинтересованы в раскрытии сути событий 2014 года", - сообщил Сердюк.

"Мы получили недавно ответ из Администрации президента о том, что у них нет никакой информации об обстоятельствах подписания договора о 21 февраля", - отметил он.

Речь идет о соглашении, которое было подписано по итогам переговоров, в которых приняли участие Янукович, Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штанмайер, руководитель департамента континентальной Европы МИД Франции Эрик Фурнье и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский .

В агентстве игнорируют то, что соглашение не подписано представителем России омбудсменом Владимиром Лукиным, несмотря на то, что Янукович скрывается в РФ.

"Сторонами соглашения являются Янукович и представители оппозиции", - настаивает Сердюк.

На вопрос, в качестве кого выступает Сердюк, ведь Янукович отказался от него как своего адвоката в суде, Сердюк сказал:

"Мы продолжаем осуществлять защиту Янукович по всем уголовным производствах, в том числе и о государственной измене, которое сейчас находится в ГПУ, однако, в связи с тем, что суд отказал обеспечить участие клиента в заседании, некого в этом суде защищать Янукович нас отозвал", - сказал он.

"А по другим делам и материалам наше адвокатское объединение осуществляет защиту интересов Януковича", - добавил он.

Оксана Коваленко, УП