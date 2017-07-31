Правительство подарило украинцам мини-отпуск в августе

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Понедельник, 31 июля 2017, 15:39

Кабинет министров расположил выходные дни в августе таким образом, что украинцы получат четыре дня подряд без работы.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства №850-р.

Там сказано, что, поскольку День независимости в 2017 году празднуется в четверг, 24 августа, то пятницу, 25 августа, следует также сделать выходным, чтобы соединить праздник с уикендом и украинцы смогли отдохнуть 4 дня подряд.

А рабочий день с пятницы Кабмин перенес на предыдущую субботу, 19 августа.

Согласно распоряжению, это сделано с целью создания благоприятных условий для празднования, а также для обеспечения рационального использования рабочего времени.

Украинская правда

Темы: празднования Кабинет министров
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