В пограничных пунктах Одесской области нет украинского ТВ

Одесская ОГА отмечает отсутствие у жителей ряда приграничных населенных пунктов доступа к украинским телеканалам, радиостанциям и сетям мобильных операторов.

Об этом заявил заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Сергей Колебошин, передают Українські новини.

"О чем говорить, если сегодня, пока мы ехали по автодороге от Рени до Измаила, наш FM-тюнер в автомобиле не поймал ни единой украинской радиостанции. При этом, постоянно поддерживая режим сканирования, мы находили только молдавские или румынские радиостанции", - отметил он.

Колебошин также заявил, что, к примеру, в Тарутинском районе (Одесская область) уровень сигнала украинских мобильных операторов настолько низкий, что жители вынуждены пользоваться сим-картами заграничных операторов.