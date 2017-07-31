В пограничных пунктах Одесской области нет украинского ТВ

48 просмотров
Понедельник, 31 июля 2017, 17:11

Одесская ОГА отмечает отсутствие у жителей ряда приграничных населенных пунктов доступа к украинским  телеканалам, радиостанциям и сетям мобильных операторов.

Об этом заявил заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Сергей Колебошин, передают Українські новини.

"О чем говорить, если сегодня, пока мы ехали по автодороге от Рени до Измаила, наш FM-тюнер в автомобиле не поймал ни единой украинской радиостанции. При этом, постоянно поддерживая режим сканирования, мы находили только молдавские или румынские радиостанции", - отметил он.

Колебошин также заявил, что, к примеру, в Тарутинском районе (Одесская область) уровень сигнала украинских мобильных операторов настолько низкий, что жители вынуждены пользоваться сим-картами заграничных операторов.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Главные новости
РФ не ответила на запрос о выдаче Погодина, Киев идет в ЕСПЧ
Боевики подтверждают содержание 71 из 137 пленных
Боевики включили в свои списки на обмен российского военного Агеева
Суды начали штрафовать владельцев авто на литовских номерах
Все новости
6 фильмов августа

"Темна вежа", "Рівень чорного" і "Червоний"...

Научные аргументы

Почему вам нужно завести собаку