Трамп вскоре подпишет закон о новых санкциях против РФ – Пенс

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Понедельник, 31 июля 2017, 17:57

Глава Белого дома Дональд Трамп в ближайшее время подпишет одобренный Конгрессом законопроект об усилении санкций против России.

Об этом в своем Twitter сообщил вице-президент США Майк Пенс, который находится с визитом в Эстонию.

"В знак нашей приверженности, очень скоро, Дональд Трамп подпишет закон об усилении и кодификации санкций США против России", – говорится в сообщении.

Также Пенс прокомментировал недавнее решение Кремля выслать американских дипломатов. "Недавние дипломатические действия, предпринятые Москвой, не приведут к сдерживанию обязательств США в отношении нашей безопасности, наших союзников и свободолюбивых наций", – отметил Пенс.

Темы: США
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