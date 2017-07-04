Трамп о Ким Чен Ыне: Этому парню больше нечего делать в жизни?

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Китай может прибегнуть к жестким мерам в отношении Пхеньяна после очередного запуска баллистической ракеты.

Об этом он написал в twitter.

"Северная Корея только что запустила еще одну ракету. Этому парню большей нечего делать в жизни? Трудно поверить, что Южная Корея и Япония продолжат мириться с этим. Возможно, Китай предпримет жесткий шаг в отношении Северной Кореи и положит конец этому безумию раз и навсегда", - написал Трамп.

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 липня 2017 р.

....and Japan will put up with this much longer. Perhaps China will put a heavy move on North Korea and end this nonsense once and for all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 липня 2017 р.

Как сообщалось, 4 июля Северная Корея провела очередной пуск баллистической ракеты с авиабазы ​​Banghyon в северной провинции Пхёнан-Пукто недалеко от границы с Китаем.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на южнокорейских военных, ракета пролетела около 930 км. В Минобороны Японии заявили, что она, вероятно, упала в море в исключительной экономической зоне страны.

Тихоокеанское командование армии США идентифицировало ее как ракету средней дальности наземного базирования.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин немедленно созвал в связи с этим Совет национальной безопасности.

Пуск ракеты осуществлен впервые после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп договорились усилить давление на Северную Корею.

Также Трампу предстоит встреча со своим китайским коллегой Кси Цзиньпинем на саммите G20. Он неоднократно заявлял, что для борьбы с ядерной угрозой КНДР могут быть применены все доступные силы, включая военную операцию.

Ранее, в ночь на 8 июня, Северная Корея осуществила пуски противокорабельных ракет малой дальности.

1 июня министерство финансов США ввело санкции в отношении девяти организаций и трех физических лиц за сотрудничество с КНДР, под ограничения попали и две российские компании.

Совет Безопасности ООН 2 июня единогласно принял резолюцию, которая расширяет список санкций в отношении КНДР.

Президент США Дональд Трамп 22 июня на год продлил санкции против КНДР.