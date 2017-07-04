Во вторник грозы на юге и востоке. Еще 121 пункт без света

Днем 4 июля в южной части Украины порывы ветра 15-20 м/с; в южных, восточных, Полтавской и Днепропетровской областях местами грозы.



Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.



При этом в тех краях воздух прогреется до 23-27 градусов, а на остальной территории страны прохладнее на 2-5 градусов.



Погода 4 июля

Между тем, ремонтные бригады продолжают разбираться с последствиями непогоды, которая прошлась по нескольким областям Украины в субботу, 1 июля.



Так, 3 июля восстановили электроснабжение 94 населенных пунктов в пяти областях: Сумская – 54, Черкасская – 18, Кировоградская – 12, Киевская – 9 и Черниговская – 1.



По состоянию на 7 утра 4 июля обесточенным остается 121 населенный пункт в четырех областях: в Черкасской – 58, в Сумской – 55, в Кировоградской – 5 и в Черниговской – 3.



К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Алена Рощенко, УП