Довгий хочет, чтобы с него сняли неприкосновенность
Народный депутат из группы "Воля народа" Олесь Довгий просит регламентный комитет поддержать представление Генеральной прокуратуры о снятии с него неприкосновенности.
Об этом он сказал на заседании комитета во вторник.
"Поддержите указанное представление и дайте мне возможность в суде доказать свою правоту", – сказал Довгий, обращаясь к членам комитета.
"Дайте мне возможность защититься там, где нет лайков в фейсбуке", – добавил он.
Во время своего выступления Довгий отметил, что не подписывал никаких документов о передаче государственных земель в частную собственность.
"Что касается подписей – единственная подпись, которую я поставил, был Днепровский ЗАГС, когда женился на жене Екатерине", – сказал Довгий.
На это генпрокурор Луценко отреагировал вопросом: "А присягу на верность народу Украины? Депутаты же это подписывают!", – сказал Луценко.
Довгий на это сказал: "А, ну и это". "Обращаясь к вам о поддержке этого представления, я вовсе не признаю, что оно обосновано", – добавил депутат.
В свою очередь адвокат народного депутата Довгого Петр Бойко отметил, что его клиент не мог ничего подписывать, потому что это полномочия городского головы.
"Решение о выделении земель подписывал не Довгий, а мэр Черновецкий", – отметил адвокат.
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Как известно, Генеральная прокуратура направила в Верховную Раду просьбу предоставить разрешение на привлечение к уголовной ответственности депутата группы "Воля народа" Олеся Довгого 21 июня.
Довгий фигурирует в деле о незаконном отчуждении земель в Киеве в 2007 году.
Роман Кравец, УП
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