Довгий хочет, чтобы с него сняли неприкосновенность

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Вторник, 4 июля 2017, 11:08

Народный депутат из группы "Воля народа" Олесь Довгий просит регламентный комитет поддержать представление Генеральной прокуратуры о снятии с него неприкосновенности.

Об этом он сказал на заседании комитета во вторник.

"Поддержите указанное представление и дайте мне возможность в суде доказать свою правоту", – сказал Довгий, обращаясь к членам комитета.

"Дайте мне возможность защититься там, где нет лайков в фейсбуке", – добавил он.

Во время своего выступления Довгий отметил, что не подписывал никаких документов о передаче государственных земель в частную собственность.

"Что касается подписей – единственная подпись, которую я поставил, был Днепровский ЗАГС, когда женился на жене Екатерине", – сказал Довгий.

На это генпрокурор Луценко отреагировал вопросом: "А присягу на верность народу Украины? Депутаты же это подписывают!", – сказал Луценко.

Довгий на это сказал: "А, ну и это". "Обращаясь к вам о поддержке этого представления, я вовсе не признаю, что оно обосновано", – добавил депутат.

В свою очередь адвокат народного депутата Довгого Петр Бойко отметил, что его клиент не мог ничего подписывать, потому что это полномочия городского головы.

"Решение о выделении земель подписывал не Довгий, а мэр Черновецкий", – отметил адвокат.

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Как известно, Генеральная прокуратура направила в Верховную Раду просьбу предоставить разрешение на привлечение к уголовной ответственности депутата группы "Воля народа" Олеся Довгого 21 июня.

Довгий фигурирует в деле о незаконном отчуждении земель в Киеве в 2007 году.

Роман Кравец, УП

Темы: Добкин Генпрокуратура
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